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Казинс ответил на вопрос о будущем

Казинс ответил на вопрос о будущем
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Центровой «Денвер Наггетс» Демаркус Казинс признался, что пока не знает, где продолжит карьеру. По окончании сезона Казинс станет свободным агентом.

«Если честно, то я не знаю, что меня ждёт в будущем. За это короткое время многое произошло. Я всё ещё пытаюсь свыкнуться с фактом, что Пэйтон забросил тот важный мяч.

Я очень благодарен за то, что мне предоставили эту возможность. Счастлив быть частью этой команды. Но сейчас ответить на вопрос не могу. Пока не знаю, что меня ждёт в будущем», — цитирует Казинса BasketballNews.

«Денвер» завершил выступление в плей-офф НБА. В первой стадии плей-офф «Денвер» уступил «Голден Стэйт Уорриорз», счёт в серии — 1-4. Следующим соперником «Голден Стэйт» станет либо «Мемфис Гриззлиз», либо «Миннесота Тимбервулвз».

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