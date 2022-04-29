Казинс ответил на вопрос о будущем

Центровой «Денвер Наггетс» Демаркус Казинс признался, что пока не знает, где продолжит карьеру. По окончании сезона Казинс станет свободным агентом.



«Если честно, то я не знаю, что меня ждёт в будущем. За это короткое время многое произошло. Я всё ещё пытаюсь свыкнуться с фактом, что Пэйтон забросил тот важный мяч.



Я очень благодарен за то, что мне предоставили эту возможность. Счастлив быть частью этой команды. Но сейчас ответить на вопрос не могу. Пока не знаю, что меня ждёт в будущем», — цитирует Казинса BasketballNews.



«Денвер» завершил выступление в плей-офф НБА. В первой стадии плей-офф «Денвер» уступил «Голден Стэйт Уорриорз», счёт в серии — 1-4. Следующим соперником «Голден Стэйт» станет либо «Мемфис Гриззлиз», либо «Миннесота Тимбервулвз».