«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации принимал «Денвер Наггетс». Победу одержали хозяева со счётом 120:98.



Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 30 очков, сделал 19 подборов и 8 передач. У тихоокеанской команды больше всех баллов набрал защитники Стефен Карри 30 очков.



Общий счёт серии — 4-1 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, команда вышла в следующую стадию плей-офф. Следующая встреча состоится 30 апреля в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Начало — в 05:30 мск.\

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.