«Он снился мне». Одом объяснил, почему он сделал татуировку с Коби Брайантом

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом рассказал о своей новой татуировке с изображением легендарного Коби Брайанта.

«Это просто его лицо. Оно на моей шее. Когда я был в доме CBB, он снился мне четыре или пять раз. Сны были очень яркими и легко запоминались, потому что он разговаривал со мной. Загробная жизнь не такая, какой её представляют люди. Я ошеломлен и потрясён, но это может означать многое. Это могло означать, что он скучает по своим людям, скучает по своим дочерям. Это могло означать, что, возможно, его работа еще не закончена. Я проснулся очень эмоциональным после этого», — приводит слова Одома PageSix.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.