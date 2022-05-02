Мартин: если бы я был на месте Дюранта, то у меня были бы серьёзные проблемы с Ирвингом

Бывший форвард «Бруклин Нетс» Кеньон Мартин считает, что разыгрывающий команды Кайри Ирвинг мешает развитию команды.
«У меня были бы серьёзные, серьёзные проблемы с Кайри Ирвингом, если бы я был на месте Кевина Дюранта. Я мог бы отправиться куда угодно и выбрать кого-нибудь другого для игры. Но мы вместе приняли решение приехать сюда и сделать это.
В этом сезоне ты подвёл меня как друга, как товарища по команде, как брата, как соперника. Во всех тех вещах ты меня подвёл. Я ни за что не буду пожимать тебе руку после того, что ты мне сделал.
Если не его, то обменяйте меня. Он должен уйти, чувак. Мы, спортсмены, в определённой степени эгоистичны. Но, когда этот эгоизм встаёт между нашей командой и тем, чего мы пытаемся достичь, тогда это уже серьёзная проблема», — приводит слова Мартина Fadeaway World.
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