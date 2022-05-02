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«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом четвертьфинальном матче плей-офф НБА

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом четвертьфинальном матче плей-офф НБА
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Завершился первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:116.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач. Джарен Джексон записал на свой счёт дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится 4 мая.

Напомним, в предыдущем раунде плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс», а «Мемфис» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
01 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 33, Мелтон - 14, Кларк - 12, Бейн - 9, Брукс - 8, Андерсон - 2, Джонс - 2, Тиллман - 2, Адамс, Альдама, Калвер, Кончар, Тийе, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 31, Карри - 24, Уиггинс - 17, Томпсон - 15, Луни - 8, Пэйтон II - 8, Грин - 6, Куминга - 6, Портер - 2, Бьелица, Игуодала, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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