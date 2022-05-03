Дрэймонд Грин: никогда не изменю свой стиль игры. Благодаря ему я добился успеха

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после своего удаления в матче с «Мемфис Гриззлиз» (117:116) заявил, что не собирается изменять свой стиль игры, который отличается жёсткостью.
«Я никогда не изменю свой стиль игры. Благодаря ему я добился такого успеха. Завоевал три чемпионских титула, стал игроком Матча всех звёзд, стал лучшим защитником года. Я не собираюсь меняться», — приводит слова Грина ESPN.
Грин получил неспортивный фол 2-й степени и был удалён с площадки в конце второй четверти матча.
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко. Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач. Джарен Джексон записал на свой счёт дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.
Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится 4 мая.
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