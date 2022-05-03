Перкинс: Адетокунбо сейчас словно Леброн Джеймс во время выступления за «Кливленд»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.



«Как можно быть застигнутым врасплох, когда сталкиваешься с лучшим игроком лиги в лице Янниса Адетокунбо? Это не повод быть застигнутым врасплох. Каждый знает, чего ожидать от Янниса. Вот уже как три года мы знаем ответ на этот вопрос. Прямо сейчас Яннис Адетокунбо словно Леброн Джеймс во время выступления за «Кливленд Кавальерс», — цитирует Перкинса Yardbarker.



Напомним, в первом матче 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки» в гостях обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 101:89. Адетокунбо в этой встрече оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач.

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