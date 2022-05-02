Адетокунбо: мне нравится чувствовать после матчей, что меня крепко потрепали

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о своём состоянии после первого матча серии с «Бостон Селтикс» (101:89).
«Не знаю, возможно, я странный. Я только расцветаю во всей этой физической борьбе. Мне нравится чувствовать после матчей, что меня крепко потрепали, не знаю, почему так. Всё это заставляет меня думать, что я чудаковатый, но когда игра подходит к концу, мне хочется посмотреть на своё тело и почувствовать, что меня поколотили, что мы сегодня поборолись», — сказал Яннис на пресс-конференции после матча.
Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.
Следующий матч также состоится в Бостоне 4 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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