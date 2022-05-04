47 очков Моранта помогли «Мемфису» одолеть «Голден Стэйт»
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Завершился первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.
Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 27 очков, сделал девять подборов и восемь передач.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии: 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.
Напомним, в предыдущем раунде плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс», а «Мемфис» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз».
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
04 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 47, Уильямс - 14, Джексон - 12, Кларк - 10, Тиллман - 7, Андерсон - 5, Бейн - 5, Джонс - 3, Мелтон - 3, Адамс, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Тийе
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Пул - 20, Уиггинс - 16, Томпсон - 12, Куминга - 9, Грин - 6, Луни - 4, Портер - 4, Ли - 2, Пэйтон II - 1, Бьелица, Игуодала, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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