Источник: «Астана» может отказаться от участия в Единой лиге ВТБ

«Астана» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ из-за нехватки финансовых средств. Об этом информирует Metaratings. По сведениям источника, спонсоры отказываются выделять казахстанскому клубу необходимый для участия в турнире бюджет.



«Астана» была основана в 2011 году. В Единой лиге ВТБ выступает с сезона-2011/2012. Три раза «Астана» доходила до стадии 1/4 финала плей-офф (2014/2015; 2016/2017; 2018/2019). В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в регулярном чемпионате, выиграв 2 из 18 матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 1209–1486. Клуб является девятикратным чемпионом Казахстана и девятикратным обладателем Кубка Казахстана.