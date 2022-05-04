Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн отреагировал на 47 очков Моранта в матче с «Голден Стэйт»

Леброн отреагировал на 47 очков Моранта в матче с «Голден Стэйт»
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Джа невероятно крут! Его даже не должно было быть среди претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок». Этот парень – абсолютная звезда и всегда ей был.

Настоящие знатоки баскетбола это знают, в отличие от большинства этих голосующих ботанов, которые даже не смотрят баскетбол», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня Морант стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 45 очков в плей-офф до того, как ему исполнилось 23 года. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант набрал 47 очков, став самым результативным в составе обеих команд. Встреча прошла в Мемфисе и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. Следующая игра пройдёт 8 мая. Начало — в 3:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022