Леброн отреагировал на 47 очков Моранта в матче с «Голден Стэйт»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Джа невероятно крут! Его даже не должно было быть среди претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок». Этот парень – абсолютная звезда и всегда ей был.



Настоящие знатоки баскетбола это знают, в отличие от большинства этих голосующих ботанов, которые даже не смотрят баскетбол», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня Морант стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 45 очков в плей-офф до того, как ему исполнилось 23 года. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант набрал 47 очков, став самым результативным в составе обеих команд. Встреча прошла в Мемфисе и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. Следующая игра пройдёт 8 мая. Начало — в 3:30 мск.