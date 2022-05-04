«Брукс перешёл все границы». Карри высказался по поводу грубого фола на Пэйтоне

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса, совершившего жёсткий фол на Гэри Пэйтоне, в результате которого защитник получил перелом руки.

«Он перешёл все границы. Беззащитный игрок выпрыгивает, чтобы исполнить лэй-ап, и получает сильный удар. Всё плохое, что могло произойти в этой ситуации, произошло. Он выбил Пэйтона из игры», — приводит слова Карри NBC Sports.

Напомним, сама игра завершилась в пользу «Мемфиса» со счётом 106:101. Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.

Таким образом счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.