«Финикс» разгромил «Даллас» и увеличил преимущество в серии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 129:109, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 35 очков и совершивший 5 подборов и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Санз» внёс защитник Девин Букер – 30 очков, 4 подбора и 4 передачи.
Таким образом, с преимуществом 2-0 в серии в пользу «Финикса» серия переезжает в Даллас на стадион «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 4:30 мск.
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