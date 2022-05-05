Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Финикс» разгромил «Даллас» и увеличил преимущество в серии

«Финикс» разгромил «Даллас» и увеличил преимущество в серии
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 129:109, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 35 очков и совершивший 5 подборов и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Санз» внёс защитник Девин Букер – 30 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Таким образом, с преимуществом 2-0 в серии в пользу «Финикса» серия переезжает в Даллас на стадион «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 4:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 30, Пол - 28, Краудер - 15, Бриджес - 11, Бийомбо - 9, Джонсон - 9, Эйтон - 9, Макги - 6, Шамет - 5, Пэйн - 4, Уэйнрайт - 3, Крэйг, Пэйтон, Холидей, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Баллок - 16, Динвидди - 11, Брансон - 9, Дав. Бертанс - 9, Клебер - 9, Крисс - 5, Пауэлл - 4, Браун - 3, Бёрк - 3, Нтиликина - 3, Финни-Смит - 2, Грин, Марьянович, Хардуэй-младший
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022