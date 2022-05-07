Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы допускали ошибки». Марио Хезонья — о победе УНИКСа в 1-м матче 1/2 финала с «Зенитом»

«Мы допускали ошибки». Марио Хезонья — о победе УНИКСа в 1-м матче 1/2 финала с «Зенитом»
Комментарии

Форвард УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал победу, одержанную в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Рад отличному старту в полуфинале! Вместе с тем, нам есть над чем работать. Сегодня мы допускали определённые ошибки, преимущественно, в концовке матча. Продолжаем бороться и налаживать командную химию», — приводит слова Хезоньи пресс-служба УНИКСа.

Первый матч между «Зенитом» и УНИКСом состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 74:65 в пользу гостей. Хезонья стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Билли Бэрона.

Следующий матч состоится также в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 8 мая. Начало запланировано на 16:00 мск.

Новость по теме
Паскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезонью
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022