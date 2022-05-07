«Мы допускали ошибки». Марио Хезонья — о победе УНИКСа в 1-м матче 1/2 финала с «Зенитом»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал победу, одержанную в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Рад отличному старту в полуфинале! Вместе с тем, нам есть над чем работать. Сегодня мы допускали определённые ошибки, преимущественно, в концовке матча. Продолжаем бороться и налаживать командную химию», — приводит слова Хезоньи пресс-служба УНИКСа.

Первый матч между «Зенитом» и УНИКСом состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 74:65 в пользу гостей. Хезонья стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Билли Бэрона.



Следующий матч состоится также в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 8 мая. Начало запланировано на 16:00 мск.