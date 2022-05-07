«Мы допускали ошибки». Марио Хезонья — о победе УНИКСа в 1-м матче 1/2 финала с «Зенитом»
Поделиться
Форвард УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал победу, одержанную в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Рад отличному старту в полуфинале! Вместе с тем, нам есть над чем работать. Сегодня мы допускали определённые ошибки, преимущественно, в концовке матча. Продолжаем бороться и налаживать командную химию», — приводит слова Хезоньи пресс-служба УНИКСа.
Первый матч между «Зенитом» и УНИКСом состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 74:65 в пользу гостей. Хезонья стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Билли Бэрона.
Следующий матч состоится также в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 8 мая. Начало запланировано на 16:00 мск.
Новость по темеПаскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезонью
Комментарии
- 7 мая 2022
-
10:48
-
09:46
-
07:24
-
04:46
-
00:22
- 6 мая 2022
-
23:52
-
21:50
-
20:44
-
18:41
-
18:06
-
16:29
-
15:58
-
14:54
-
13:53
-
13:29
-
13:06
-
12:05
-
11:22
-
10:02
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:10
-
00:31
-
00:28
- 5 мая 2022
-
23:26
-
22:40
-
21:32
-
20:37
-
19:04
-
17:45
-
16:43
-
16:36
-
15:07
-
13:53
Партнерский контент