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Паскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезонью

Паскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезонью
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал результат первого матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 74:65 в пользу казанцев. Они повели в серии 1-0.

«Поздравляю УНИКС с победой, в этой игре они определённо были лучше нас. Наша команда сегодня выглядела нервной. Мы не контролировали игру и эмоции, поэтому оказывались в таких ситуациях, которые не позволяли себе по ходу сезона. Во второй четверти мы смогли вернуться в игру, но со старта третьего периода вновь упустили соперника. Мы пытались сократить разрыв, но УНИКС играл в комфортных условиях, а мы всё время были под давлением и действовали плохо.

Во-первых, это серьёзная серия плей-офф против серьёзной команды. Также, с одной стороны, когда у тебя есть преимущество домашнего паркета, это даёт уверенности, что мы не можем проиграть. С другой стороны, от мысли о том, что ты не можешь проиграть, начинаешь чувствовать волнение.

Сегодня мы не смогли остановить Хезонью — никто из команды не смог. У нас есть проблемы в защите. Он один из лучших игроков в Европе, с большим арсеналом и множеством преимуществ над другими игроками. Конечно, он игрок топ-уровня, которого не так просто остановить, но мы должны продолжать защищаться командно», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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