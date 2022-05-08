Макси — о возвращении Эмбиида: с этой маской он ещё уродливее, но он настоящий солдат

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси высказался по поводу возвращения центрового Джоэля Эмбиида, который вынужден был пропустить первые две игры полуфинальной серии с «Майами Хит».

«Я был так счастлив, увидев, что майка «21» висит в раздевалке с этой маской. Он солдат, чувак. Он настоящий солдат. Большой палец, маска, сотрясение мозга, разбитое лицо — теперь он выглядит ещё уродливее. Но он стойкий чувак. Не просто так он MVP. Это просто свидетельство его воли и его желания победить», — приводит слова Макси Fadeaway World.

Эмбиид получил травму в последней встрече серии с «Торонто Рэпторс». Там он получил сотрясение и перелом глазницы после удара локтем одного из соперников. Из-за этой травмы Джоэл пропустил оба матча с «Майами».