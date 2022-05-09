Майк Браун стал новым главным тренером «Сакраменто Кингз»

Американский специалист Майк Браун официально стал главным тренером клуба НБА «Сакраменто Кингз», сообщает пресс-служба клуба. Браун сменил на этом посту Элвина Джентри, который руководил командой на временной основе.
Соглашение «Кингз» с Брауном рассчитано на четыре сезона. Руководство клуба поставило задачу вывести «Сакраменто» в плей-офф НБА. Примечательно, что калифорнийская команда не играла в финальной части Национальной баскетбольной ассоциации 16 лет.
В этом сезоне «Сакраменто» занял 12-е место в Западной конференции с разницей матчей 30-52.
С 2016 года Браун занимал должность помощника Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз». До этого он отработал семь лет в качестве главного тренера в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (347 побед и 216 поражений в регулярном сезоне, 47 побед и 36 поражений в плей-офф). В 2007 году он был признан лучшим тренером года.
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