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«Майами» победил «Филадельфию» в пятом матче полуфинала Восточной конференции

«Майами» победил «Филадельфию» в пятом матче полуфинала Восточной конференции
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Завершился пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 23 очка. Макс Страс оформил дабл-дабл. В его активе 19 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид. На счету камерунца 17 баллов.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 13 мая. Начало – в 2:00 мск.

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 23, Страс - 19, Винсент - 15, Оладипо - 13, Адебайо - 12, Такер - 10, Хироу - 10, Хайсмит - 6, Робинсон - 4, Юртсевен - 4, Дедмон - 2, Мартин - 2, Лоури, Моррис, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 17, Харден - 14, Харрис - 12, Макси - 9, Милтон - 9, Рид - 7, Грин - 6, Коркмаз - 6, Тибулл - 3, Спрингер - 2, Бэсси, Джо, Джордан, Миллсэп, Ньянг
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