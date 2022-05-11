«Майами» победил «Филадельфию» в пятом матче полуфинала Восточной конференции

Завершился пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85.



Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 23 очка. Макс Страс оформил дабл-дабл. В его активе 19 очков и 10 подборов.



Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид. На счету камерунца 17 баллов.



Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 13 мая. Начало – в 2:00 мск.



Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).