«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт», сократив отставание в серии плей-офф

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся пятый матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:95, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 21 очко и совершивший восемь подборов и три передачи. Наиболее значимым игроком у «Голден Стэйт» был защитник Клэй Томпсон – 19 очков, три подбора и одна передача.

Прошлая встреча была за «Голден Стэйт», команда тогда победила соперников со счётом 101:98.

Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск.