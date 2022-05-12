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«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт», сократив отставание в серии плей-офф

«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт», сократив отставание в серии плей-офф
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся пятый матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:95, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 21 очко и совершивший восемь подборов и три передачи. Наиболее значимым игроком у «Голден Стэйт» был защитник Клэй Томпсон – 19 очков, три подбора и одна передача.

Прошлая встреча была за «Голден Стэйт», команда тогда победила соперников со счётом 101:98.

Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 21, Джонс - 21, Брукс - 12, Кларк - 11, Уильямс - 11, Мелтон - 10, Андерсон - 9, Кончар - 9, Адамс - 7, Тиллман - 2, Альдама, Калвер, Морант, Тийе
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 19, Куминга - 17, Карри - 14, Ли - 10, Муди - 10, Бьелица - 5, Грин - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Уиггинс - 5, Пул - 3, Луни - 2, Игуодала, Портер, Пэйтон II, Уайзмен
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