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«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в финал Восточной конференции НБА

«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в финал Восточной конференции НБА
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Завершился седьмой матч серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:81.

Самым результативным в составе победителей стал Грант Уильямс, который записал в свой актив 27 очков. Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами Хит», который в своём полуфинальном матче обыграл «Филадельфию Сиксерс». Отметим, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.

Напомним, в четвертьфинале конференции «Бостон» обыграл «Бруклин Нетс», а «Милуоки» одержал победу в противостоянии с «Чикаго Буллз».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
15 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 81
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Уильямс - 27, Тейтум - 23, Браун - 19, Притчард - 14, Смарт - 11, Хорфорд - 6, Несмит - 3, Уайт - 3, Фиттс - 3, Корнет, Морган, Стаускас, Тайс, Уильямс, Хозер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Холидэй - 21, Лопес - 15, Портис - 10, Мэттьюз - 3, Вильдоса - 2, Коннотон - 2, Нвора - 2, Аллен - 1, Адетокунбо, Ибака, Картер, Миддлтон, Такер, Хилл
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