«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в финал Восточной конференции НБА

Завершился седьмой матч серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:81.
Самым результативным в составе победителей стал Грант Уильямс, который записал в свой актив 27 очков. Джейсон Тейтум набрал 23 очка.
Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами Хит», который в своём полуфинальном матче обыграл «Филадельфию Сиксерс». Отметим, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.
Напомним, в четвертьфинале конференции «Бостон» обыграл «Бруклин Нетс», а «Милуоки» одержал победу в противостоянии с «Чикаго Буллз».
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