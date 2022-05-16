Беверли: посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли высказал предположение о том, что кто-то из игроков «Финикс Санз» начнёт изображать травму, чтобы оправдать поражение с разгромным счётом в седьмом матче серии с «Даллас Маверикс» (90:123).

«Давайте-ка посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться», – написал Беверли в социальных сетях.

Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи. «Даллас» теперь сыграет в финале Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».