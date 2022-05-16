Беверли: посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться
Поделиться
Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли высказал предположение о том, что кто-то из игроков «Финикс Санз» начнёт изображать травму, чтобы оправдать поражение с разгромным счётом в седьмом матче серии с «Даллас Маверикс» (90:123).
«Давайте-ка посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться», – написал Беверли в социальных сетях.
Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи. «Даллас» теперь сыграет в финале Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
Комментарии
- 16 мая 2022
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
05:28
-
03:02
-
01:12
-
00:57
- 15 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:35
-
20:06
-
18:55
-
17:26
-
16:58
-
15:29
-
14:29
-
13:24
-
12:37
-
11:32
-
10:29
-
09:46
-
06:43
-
00:47
- 14 мая 2022
-
23:59
-
22:54
-
21:56
Партнерский контент