Леброн Джеймс: мой план состоит в том, чтобы играть вместе с Бронни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что в его планы входит игра за одну команду со своим старшим сыном Бронни.

«План – играть с Бронни в одной команде. С божьей помощью», — написал Джеймс в своих социальных сетях в ответ на вопрос одного из пользователей.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.