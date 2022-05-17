Эксперт объяснил, в каком случае серия «Гриззлиз» — «Уорриорз» могла бы сложиться иначе

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказал мнение, что серия между «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4) в полуфинале плей-офф НБА могла бы сложиться иначе, если б у «Мемфиса» в каждом матче противостояния смогли принять участие форвард Диллон Брукс и разыгрывающий Джа Морант.



«Диллон Брукс был ошибочно дисквалифицирован, и после травмы Джа у «Мемфиса» оставалось мало шансов. Эта серия могла бы закончиться иначе, если бы оба игрока смогли бы принять участие во всех матчах», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Напомним, Брукс был дисквалифицирован на один матч за фол на защитнике «Уорриорз» Гэри Пэйтоне. Морант получил повреждение в третьем матче серии. Игрок был вынужден покинуть паркет в заключительной десятиминутке из-за травмы правого колена, которую он получил при контакте с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом.

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