Эксперт объяснил, в каком случае серия «Гриззлиз» — «Уорриорз» могла бы сложиться иначе

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказал мнение, что серия между «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4) в полуфинале плей-офф НБА могла бы сложиться иначе, если б у «Мемфиса» в каждом матче противостояния смогли принять участие форвард Диллон Брукс и разыгрывающий Джа Морант.
«Диллон Брукс был ошибочно дисквалифицирован, и после травмы Джа у «Мемфиса» оставалось мало шансов. Эта серия могла бы закончиться иначе, если бы оба игрока смогли бы принять участие во всех матчах», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Напомним, Брукс был дисквалифицирован на один матч за фол на защитнике «Уорриорз» Гэри Пэйтоне. Морант получил повреждение в третьем матче серии. Игрок был вынужден покинуть паркет в заключительной десятиминутке из-за травмы правого колена, которую он получил при контакте с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом.
- 17 мая 2022
-
19:01
-
18:27
-
17:48
-
15:58
-
15:08
-
14:07
-
12:37
-
11:49
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23