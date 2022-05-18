Гомельский прокомментировал решение ФИБА отстранить российские сборные от соревнований

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу отстранения российских национальных команд от соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола.

«Ожидаемое решение в эпоху санкций и в этой политической обстановке. Да и в ФИБА у нас никакого представительства. Участие российских клубов в Евролиге после решения ФИБА? Евролига в меньшей степени зависит от Международного олимпийского комитета. Лиге наплевать на рекомендации господина Баха. Это не означает, что Евролига не находится под давлением со стороны Евросоюза.

Скорее всего, они дадут свои рекомендации. Как отнесётся Евролига — посмотрим. Но надежд немного», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.