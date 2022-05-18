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Генеральный менеджер «Голден Стэйт»: не знаю, где бы мы были без Джордана Пула

Генеральный менеджер «Голден Стэйт»: не знаю, где бы мы были без Джордана Пула
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался о вкладе Джордана Пула в успех команды в этом сезоне.

«Мы увидели потенциал. Но когда мы драфтовали в конце первого раунда, на самом деле нам было трудно понять, куда он пойдёт.

Он был великолепен, и я не знаю, были бы мы там, где мы сейчас, если бы были без него. Будет интересно посмотреть, как всё будет продолжаться. Это отличный опыт, но он никогда не был в плей-офф до этого года. Это то, что хочет любой игрок, — попробовать себя в плей-офф. Многие игроки играют долгую карьеру и не заходят так далеко. Для него действительно ценно быть таким молодым и уже получить эту возможность», — приводит слова Майерса Fadeaway World.

НБА. Западная конференция. Финал. Расписание

19 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
21 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
23 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
25 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
27 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
29 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
31 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»

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