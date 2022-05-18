Генеральный менеджер «Голден Стэйт»: не знаю, где бы мы были без Джордана Пула

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался о вкладе Джордана Пула в успех команды в этом сезоне.

«Мы увидели потенциал. Но когда мы драфтовали в конце первого раунда, на самом деле нам было трудно понять, куда он пойдёт.



Он был великолепен, и я не знаю, были бы мы там, где мы сейчас, если бы были без него. Будет интересно посмотреть, как всё будет продолжаться. Это отличный опыт, но он никогда не был в плей-офф до этого года. Это то, что хочет любой игрок, — попробовать себя в плей-офф. Многие игроки играют долгую карьеру и не заходят так далеко. Для него действительно ценно быть таким молодым и уже получить эту возможность», — приводит слова Майерса Fadeaway World.

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