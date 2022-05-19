«Голден Стэйт» уверенно обыграл «Даллас» и открыл счёт в серии финала Запада

Завершился первый матч финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:87.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул.

Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, на счету которого 20 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 21 мая.

Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».