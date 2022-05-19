«Голден Стэйт» уверенно обыграл «Даллас» и открыл счёт в серии финала Запада
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Завершился первый матч финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:87.
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул.
Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, на счету которого 20 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 21 мая.
Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 87
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Пул - 19, Уиггинс - 19, Томпсон - 15, Грин - 10, Луни - 10, Портер - 10, Ли - 3, Муди - 3, Куминга - 2, Бьелица, Игуодала, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Даллас Маверикс: Дончич - 20, Динвидди - 17, Брансон - 14, Баллок - 12, Бёрк - 7, Финни-Смит - 5, Браун - 4, Клебер - 3, Пауэлл - 3, Грин - 2, Дав. Бертанс, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
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