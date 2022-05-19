Бросок Мицича, принесший победу «Анадолу Эфес» на последней секунде матча с «Олимпиакосом»

Пресс-служба Евролиги опубликовала видеозапись победного броска сербского разыгрывающего «Анадолу Эфес» Василие Мицича в полуфинальном матче Евролиги с «Олимпиакосом».



Перед финальной атакой турецкого клуба счёт на табло был равный — 74:74, однако в заключительном атакующем действии Мицич смог исполнить трёхочковый бросок с сиреной и попал в кольцо, что и принесло «Анадолу Эфесу» победу в основное время.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Напомним, встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 21 очко. В составе «Олимпиакоса» отличился Шакилл Маккиссик, записавший на свой счёт 12 очков.



В другом полуфинале Евролиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.