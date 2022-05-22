ЦСКА обыграл «Зенит» во втором матче финала Единой лиги ВТБ, увеличив преимущество в серии

Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 82:73 в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Баскетболисты ЦСКА выиграли первые три четверти, уступив только в заключительном игровом отрезке, что уже никак не повлияло на исход матча.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА оказался форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе гостей лучшую результативность показал Сергей Карасёв — в его активе 20 очков.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени.