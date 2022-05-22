ЦСКА обыграл «Зенит» во втором матче финала Единой лиги ВТБ, увеличив преимущество в серии
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Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 82:73 в пользу подопечных Димитриса Итудиса.
Баскетболисты ЦСКА выиграли первые три четверти, уступив только в заключительном игровом отрезке, что уже никак не повлияло на исход матча.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА оказался форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе гостей лучшую результативность показал Сергей Карасёв — в его активе 20 очков.
После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ. Финал
22 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
82 : 73
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Клайберн - 19, Швед - 17, Милутинов - 16, Уэйр - 14, Антонов - 10, Йеребко - 6, Колесников, Курбанов, Лопатин, Ухов, Фримен, Хоменко
Зенит: Карасёв - 20, Д. Кулагин - 9, Пойтресс - 9, Зубков - 8, Лойд - 6, Мики - 6, Бэрон - 5, Фридзон - 4, Бакнер - 2, Захаров - 2, Картер - 2, Моня
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