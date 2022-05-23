Агент Эйтона прокомментировал будущее центрового после выхода на рынок свободных агентов

Билл Даффи, агент центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона, высказался по поводу будущего своего клиента.
«Мы разочарованы. Мы хотели получить максимальный контракт. Он вышел и весь год был в строю, играл хорошо, улучшил свою статистику. Так что мы гордимся им. Многие парни относятся к этому по-разному, но он был очень зрелым в этом вопросе. У Деандре всё наладится. Он ценный игрок. В лиге есть и другие команды. Он ограниченно свободный агент, так что посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — приводит слова Даффи Basket News.
Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру. «Финикс» в межсезонье-2022 может предложить Эйтону $ 177 млн на 5 лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.
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