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«Бостон» крупно обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии в финале Востока НБА

«Бостон» крупно обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии в финале Востока НБА
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 102:82, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Лучшим по результативности в этой игре стал 24-летний звёздный американский форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе «Хит» лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо – 23 очка, 4 подбора и 6 передач.

Таким образом, при ничейном счёте серия вновь возвращается в Майами. Следующий матч пройдёт на «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на четверг, 26 мая. Начало – 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 мая 2022, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
102 : 82
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Притчард - 14, Уайт - 13, Браун - 12, Уильямс - 12, Уильямс - 7, Хорфорд - 5, Тайс - 4, Несмит - 2, Стаускас - 2, Корнет, Морган, Смарт, Фиттс, Хозер
Майами Хит: Оладипо - 23, Робинсон - 14, Мартин - 12, Адебайо - 9, Дедмон - 7, Батлер - 6, Винсент - 6, Лоури - 3, Юртсевен - 2, Моррис, Страс, Такер, Хайсмит, Хаслем, Хироу
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