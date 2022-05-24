Маркус Смарт во второй раз получил награду НБА за самоотверженность

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт получил награду НБА за самоотверженность. Это уже второй сезон, когда 28-летний баскетболист удостаивается этой награды. Ранее он получал её в сезоне-2018/2019.

Смарт был также признан лучшим защищающимся игроком сезона-2021/2022. В рамках регулярного чемпионата он провёл 71 матч, набирая в среднем 12,1 очка, 3,8 подбора, 5,9 передачи, 1,7 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за матч.

Смарт получил 257 очков (и 37 первых мест) в голосовании 100 журналистов. Второе место занял Майлс Бриджес (202 очка, 22 первых места), а третье – центровой Руди Гобер из «Юты» (136 очков, 12 первых мест). На четвёртой позиции расположился центровой «Майами» Бэм Адебайо (128 очков, 13 первых мест), а на пятой — форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (99 очков, 10 первых мест).