Маркус Смарт во второй раз получил награду НБА за самоотверженность

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт получил награду НБА за самоотверженность. Это уже второй сезон, когда 28-летний баскетболист удостаивается этой награды. Ранее он получал её в сезоне-2018/2019.
Смарт был также признан лучшим защищающимся игроком сезона-2021/2022. В рамках регулярного чемпионата он провёл 71 матч, набирая в среднем 12,1 очка, 3,8 подбора, 5,9 передачи, 1,7 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за матч.
Смарт получил 257 очков (и 37 первых мест) в голосовании 100 журналистов. Второе место занял Майлс Бриджес (202 очка, 22 первых места), а третье – центровой Руди Гобер из «Юты» (136 очков, 12 первых мест). На четвёртой позиции расположился центровой «Майами» Бэм Адебайо (128 очков, 13 первых мест), а на пятой — форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (99 очков, 10 первых мест).
- 24 мая 2022
-
11:32
-
10:41
-
09:22
-
06:03
-
00:51
- 23 мая 2022
-
23:51
-
22:58
-
22:02
-
20:58
-
19:55
-
18:54
-
17:58
-
16:55
-
15:28
-
14:43
-
14:06
-
12:35
-
11:51
-
11:01
-
09:35
-
06:38
- 22 мая 2022
-
23:54
-
23:04
-
22:05
-
21:03
-
19:27
-
18:34
-
17:30
-
17:20
-
17:00
-
16:26
-
15:49
-
14:40
-
13:37
-
12:48