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Бывший игрок УНИКСа Джон Браун определился с новым клубом

Бывший игрок УНИКСа Джон Браун определился с новым клубом
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Бывший форвард УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро в своих социальных сетях, американский игрок перейдёт в «Монако».

По сведениям источника, с «Монако» Браун подписал однолетнее соглашение.

Напомним, Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи. После ухода из казанского клуба Джон перешёл в итальянскую «Брешию».

Сегодня, 24 мая, УНИКС проведёт третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

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