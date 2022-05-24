Бывший игрок УНИКСа Джон Браун определился с новым клубом
Поделиться
Бывший форвард УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро в своих социальных сетях, американский игрок перейдёт в «Монако».
По сведениям источника, с «Монако» Браун подписал однолетнее соглашение.
Напомним, Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи. После ухода из казанского клуба Джон перешёл в итальянскую «Брешию».
Сегодня, 24 мая, УНИКС проведёт третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
19:47
-
18:37
-
17:53
-
16:47
-
16:01
-
15:06
-
14:10
-
13:07
-
11:32
-
10:41
-
09:22
-
06:03
-
00:51
- 23 мая 2022
-
23:51
-
22:58
-
22:02
-
20:58
-
19:55
-
18:54
-
17:58
-
16:55
-
15:28
-
14:43
-
14:06
-
12:35
-
11:51
-
11:01
-
09:35
-
06:38
- 22 мая 2022
-
23:54
-
23:04
-
22:05
-
21:03
-
19:27
-
18:34
Партнерский контент