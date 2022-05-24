Бывший игрок УНИКСа Джон Браун определился с новым клубом

Бывший форвард УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро в своих социальных сетях, американский игрок перейдёт в «Монако».



По сведениям источника, с «Монако» Браун подписал однолетнее соглашение.



Напомним, Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи. После ухода из казанского клуба Джон перешёл в итальянскую «Брешию».



Сегодня, 24 мая, УНИКС проведёт третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.