Дончич: я верю, что мы можем победить в серии с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич после 4-го матча финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109) выразил уверенность, что его команда ещё может победить в серии и выйти в финал плей-офф.



«Я продолжаю верить, что мы можем победить в этой серии. И абсолютно неважно, сколько матчей ты выиграл в итоге. Если в итоге ты проиграл серию, значит, ты проиграл. Мы должны двигаться от матча к матчу и верить в лучшее до конца», – сказал Лука на пресс-конференции после матча.



Дончич набрал в матче 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач.



Счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Ни одной команде в истории НБА не удавалось победить в серии, отыгравшись после 0-3. Только три из 146 команд смогли продлить серию до седьмого матча.

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