Адетокунбо установил новый рекорд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, которого четыре года подряд единогласно включают в первую символическую сборную лучших игроков сезона.
Яннис получил максимальное количество баллов в голосовании (500) – его единогласно выбрали в первую пятёрку все 100 представителей СМИ.
В первую пятёрку вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
Вторая пятёрка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).
Третья пятёрка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).
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