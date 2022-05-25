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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на арену. Это была невероятная поддержка. В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счёт и одержали эту важную победу. Кулагин чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не смог сыграть. В ближайшее время мы узнаем ситуацию с ним», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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