Бертомеу покинет пост президента Евролиги 30 июня

Президент Евролиги Жорди Бертомеу покинет свой пост 30 июня. Испанский функционер руководил Евролигой в течение 22 лет подряд. Об этом сообщает Gazzeta.gr.

Отмечается, что испанские команды пытались изменить мнение других клубов, предлагая оставить Бертомеу в должности хотя бы ещё на один сезон, но это предложение было отклонено.

В ходе обсуждения 11 команд сначала речь шла о завершении процесса смещения Жорди Бертомеу с поста президента и исполнительного директора организации после 22 лет работы, а затем о многогранной модели управления новой эрой, в которую Евролига вступает этим летом. Единственная уступка, на которую пошли шесть команд (ЦСКА, «Армани», «Жальгирис», «Маккаби», «Олимпиакос» и «Панатинаикос») — это принять предложение взять на себя роль внешнего советника, по крайней мере, на переходный период нового порядка Евролиги.