Руководство «Лейкерс» и Леброн не сходятся во мнении о новом главном тренере команды

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидер команды Леброн Джеймс не сходятся во мнении относительно нового главного тренера клуба. Об этом сообщил один из функционеров клубов Западной конференции.



«Думаю, им нужен молодой тренер, из которого они смогут слепить то, что им нужно. Нет, я не считаю, что Дарвин Хэм — тряпка, просто я думаю, что им нужен парень, которого они смогут направить в том направлении, в котором они хотят двигаться, а именно — в сторону более традиционной игры и использования Расселла Уэстбрука определённым образом.



Что до слухов о Доке Риверсе, то похоже, что игроки и генеральный менеджер команды Роб Пелинка хотели бы видеть более опытного тренера, способного выиграть здесь и сейчас. Если бы Леброн мог выбирать, то он наверняка выбрал бы Дока Риверса», — приводит слова функционера одного из клубов Западной конференции Heavy.