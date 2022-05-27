«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и вышел в финал серии плей-офф НБА

В Санкт-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:110. Эта победа позволила хозяевам выйти в финал плей-офф НБА (4-1).



Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, оформивший 28 очков, 9 подборов и 6 передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Клэй Томпсон (32 очка, 2 подбора и 3 передачи) и форвард Эндрю Уиггинс, у которого дабл-дабл (18 очков, 10 подборов и две передачи).



В другом полуфинале «Бостон Селтикс» ведёт в серии у «Майами Хит» со счётом 3-2.