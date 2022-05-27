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«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и вышел в финал серии плей-офф НБА

«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и вышел в финал серии плей-офф НБА
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В Санкт-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:110. Эта победа позволила хозяевам выйти в финал плей-офф НБА (4-1).

Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, оформивший 28 очков, 9 подборов и 6 передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Клэй Томпсон (32 очка, 2 подбора и 3 передачи) и форвард Эндрю Уиггинс, у которого дабл-дабл (18 очков, 10 подборов и две передачи).

В другом полуфинале «Бостон Селтикс» ведёт в серии у «Майами Хит» со счётом 3-2.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
27 мая 2022, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 32, Уиггинс - 18, Грин - 17, Пул - 16, Карри - 15, Луни - 10, Муди - 7, Бьелица - 5, Игуодала, Куминга, Ли, Портер, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Динвидди - 26, Финни-Смит - 13, Брансон - 10, Клебер - 7, Баллок - 6, Бёрк - 6, Нтиликина - 6, Дав. Бертанс - 3, Пауэлл - 3, Браун - 2, Грин, Крисс, Марьянович, Хардуэй-младший
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