«Бостон» обыграл «Майами» и вышел в финал серии плей-офф НБА
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся седьмой матч плей-офф финала Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 100:96, благодаря чему они выиграли серию – 4 – 3 и вышли в финал плей-офф НБА.
У победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.
Самым результативным игроком «Майами» стал Джимми Батлер, записавший на свой счёт 35 очков, восемь подборов и одну результативную передачу.
Напомним, в финальном матче плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
30 мая 2022, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 100
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 35, Адебайо - 25, Лоури - 15, Оладипо - 9, Страс - 8, Винсент - 4, Дедмон, Мартин, Моррис, Робинсон, Такер, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 24, Смарт - 24, Уильямс - 11, Уайт - 8, Хорфорд - 5, Уильямс - 2, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
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