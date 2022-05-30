«Бостон» обыграл «Майами» и вышел в финал серии плей-офф НБА

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся седьмой матч плей-офф финала Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 100:96, благодаря чему они выиграли серию – 4 – 3 и вышли в финал плей-офф НБА.

У победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком «Майами» стал Джимми Батлер, записавший на свой счёт 35 очков, восемь подборов и одну результативную передачу.

Напомним, в финальном матче плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.