Хезонья согласовал условия контракта с «Реалом»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает Gazzetta.gr. По данным источника, стороны уже согласовали условия контракта. Ожидается, что официальное объявление о переходе форварда будет сделано после завершения сезона ACB.
Ранее уже появлялись слухи о переходе игрока в «Реал». Но сам Хезонья их опровергал. При этом президент УНИКСа Евгений Богачёв допускал уход легионеров, учитывая, что клуб не будет выступать в Евролиге в следующем сезоне. При этом Богачёв отмечал, что Хезонья положительно отзывается о жизни в Казани, где его всё устраивает.
В нынешнем сезоне он провёл 28 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал 18,5 очка, делал 7,5 подбора и 3,3 передачи, а также 2,0 перехвата. Ранее его признали MVP регулярного чемпионата.
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