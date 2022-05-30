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«Зенит» отыгрался с «-13» и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА

«Зенит» отыгрался с «-13» и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА
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Завершился пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с санкт-петербургским «Зенитом». Счёт встречи — 97:95 в пользу гостей паркета.

В ходе встречи «Зенит» проигрывал 13 очков армейцам, однако ему удалось отыграться и уже к заключительной четверти подойти с преимуществом в семь очков, а в решающей десятиминутке довести матч до победы.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб.

Единая лига ВТБ. Финал
30 мая 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
95 : 97
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Швед - 32, Клайберн - 15, Милутинов - 15, Уэйр - 14, Курбанов - 10, Фримен - 6, Йеребко - 3, Антонов, Колесников, Лопатин, Ухов, Хоменко
Зенит: Бэрон - 21, Пойтресс - 16, Лойд - 14, Картер - 11, Мики - 11, Карасёв - 10, Моня - 7, Фридзон - 3, Бакнер - 2, Захаров - 2, Вяльцев, Зубков
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