Стив Керр назвал сильные стороны «Бостон Селтикс» перед финалом плей-офф НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф НБА. Соперником команды будет «Бостон Селтикс». Керр отметил стабильность команды из Бостона.



«Я вижу в «Бостоне», что это команда, которая прекрасно играет в обороне, суператлетичная. В этой команде есть последовательность. Они выходят в плей-офф из сезона в сезон с одной и той же основой состава. Эта команда каждый год проходит свой путь в очень органичном и натуральном виде.



Традиционно именно так всё должно быть в НБА. Ты развиваешься из года в год, растишь команду, лезешь вверх по лестнице плей-офф и добираешься до финала. Мы прошли примерно такой же путь. Обе команды создавались с терпением, развивали игроков. Я думаю, что это хорошо для нашего спорта», — цитирует Керра NBC Sports.

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