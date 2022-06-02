Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр назвал сильные стороны «Бостон Селтикс» перед финалом плей-офф НБА

Стив Керр назвал сильные стороны «Бостон Селтикс» перед финалом плей-офф НБА
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф НБА. Соперником команды будет «Бостон Селтикс». Керр отметил стабильность команды из Бостона.

«Я вижу в «Бостоне», что это команда, которая прекрасно играет в обороне, суператлетичная. В этой команде есть последовательность. Они выходят в плей-офф из сезона в сезон с одной и той же основой состава. Эта команда каждый год проходит свой путь в очень органичном и натуральном виде.

Традиционно именно так всё должно быть в НБА. Ты развиваешься из года в год, растишь команду, лезешь вверх по лестнице плей-офф и добираешься до финала. Мы прошли примерно такой же путь. Обе команды создавались с терпением, развивали игроков. Я думаю, что это хорошо для нашего спорта», — цитирует Керра NBC Sports.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

Новость по теме
Керр не считает, что «Уорриорз» получат преимущество из-за тяжёлой серии «Бостона»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022