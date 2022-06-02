Форвард «Селтикс» надел футболку с призывом освободить арестованную в России Грайнер

Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс надел новую футболку, на которой звучит призыв освободить баскетболистку Бриттни Грайнер. На белой футболке написано: «Привезите Бриттни домой». Фото Уильямса в специальной одежде появилось в соцсетях «Бостона».

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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