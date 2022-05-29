Ирвинг сделал заявление по поводу арестованной в России Бриттни Грайнер

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу ситуации вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была задержана в России.

«Бриттни Грайнер незаконно удерживается в России с 17 февраля 2022 года. Я призываю Белый Дом немедленно сделать приоритетом безопасное возвращение Бриттни домой», — написал Ирвинг в социальных сетях.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.