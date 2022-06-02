Стали известны стартовые пятёрки «Зенита» и ЦСКА на шестой матч финала Единой лиги ВТБ

Стали известны стартовые составы на шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.



«Зенит»: Тайсон Картер, Джордан Лойд, Джордан Мики, Сергей Карасёв, Эрик Бакнер.

Запасные: Денис Захаров, Билли Бэрон, Андрей Зубков, Алекс Пойтресс, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Виталий Фридзон.

ЦСКА: Алексей Швед, Каспер Уэйр, Семён Антонов, Никита Курбанов, Никола Милутинов.

Запасные: Александр Хоменко, Аллерик Фримен, Иван Ухов, Уилл Клайберн, Андрей Лопатин, Юнас Йеребко, Евгений Колесников.

Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.



Напомним, пятый матч завершился выездной победой «Зенита» со счётом 97:95. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. В случае победы ЦСКА в сегодняшней встрече московский клуб в 11-й раз станет победителем первенства.