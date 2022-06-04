Уэстбрук отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма главным тренером «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма главным тренером калифорнийской команды. Уэстбрук сделал репост записи о назначении в своих социальных сетях, не сопроводив его никаким сообщением.
В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году. В последнее время ходит всё больше слухов о возможном обмене Уэстбрука.
Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121).
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