«Лейкерс» не хотят включать в сделку по Уэстбруку дополнительные активы

Инсайдер Марк Стейн считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не собирается включать в потенциальную сделку по Расселлу Уэстбруку дополнительные активы.



«Лейкерс» не обращают внимание на мнение скептиков и склоняются к тому, что скорее оставят Расселла Уэстбрука в составе на следующий сезон, чем отдадут дополнительные активы, чтобы убедить какой-то другой клуб выменять его. Кроме того, я слышал, что «Лейкерс» не намерены отпускать бывшего MVP и заплатят ему $ 47,1 млн после того, как он воспользуется опцией», — рассказал Стейн в своём подкасте.



В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году.



Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.