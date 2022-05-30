«Лейкерс» не хотят включать в сделку по Уэстбруку дополнительные активы

Инсайдер Марк Стейн считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не собирается включать в потенциальную сделку по Расселлу Уэстбруку дополнительные активы.
«Лейкерс» не обращают внимание на мнение скептиков и склоняются к тому, что скорее оставят Расселла Уэстбрука в составе на следующий сезон, чем отдадут дополнительные активы, чтобы убедить какой-то другой клуб выменять его. Кроме того, я слышал, что «Лейкерс» не намерены отпускать бывшего MVP и заплатят ему $ 47,1 млн после того, как он воспользуется опцией», — рассказал Стейн в своём подкасте.
В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году.
Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.
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