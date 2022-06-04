Рекордсмен Евролиги по проведённым матчам Паулюс Янкунас завершил карьеру

Известный тяжёлый форвард Паулюс Янкунас принял решение завершить карьеру. Об этом 38-летний спортсмен рассказал в своих социальных сетях.



Янкунас провёл в «Жальгирисе» 18 сезонов, приняв участие за это время в 392 матчах и став лидером команды. Игрок также является лидером Евролиги по проведённым встречам (354).



Паулюс начал игровую карьеру в 2002 году, выступая всё время за «Жальгирис». Лишь в сезоне-2009/2010 игрок перебрался в «Химки», после чего вновь вернулся в литовский клуб.



В составе сборной Литвы Янкунас становился бронзовым медалистом Евробаскета 2007 года, чемпионата мира 2010 года, а также выигрывал серебро чемпионата Европы — 2015.

«Жальгирис» в нынешнем сезоне чемпионата Литвы занял третье место.