Рекордсмен Евролиги по проведённым матчам Паулюс Янкунас завершил карьеру
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Известный тяжёлый форвард Паулюс Янкунас принял решение завершить карьеру. Об этом 38-летний спортсмен рассказал в своих социальных сетях.
Янкунас провёл в «Жальгирисе» 18 сезонов, приняв участие за это время в 392 матчах и став лидером команды. Игрок также является лидером Евролиги по проведённым встречам (354).
Паулюс начал игровую карьеру в 2002 году, выступая всё время за «Жальгирис». Лишь в сезоне-2009/2010 игрок перебрался в «Химки», после чего вновь вернулся в литовский клуб.
В составе сборной Литвы Янкунас становился бронзовым медалистом Евробаскета 2007 года, чемпионата мира 2010 года, а также выигрывал серебро чемпионата Европы — 2015.
«Жальгирис» в нынешнем сезоне чемпионата Литвы занял третье место.
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