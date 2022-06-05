Главного тренера «Зенита» удалили с решающего матча с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль удалён с седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ, где его подопечные борются с московским ЦСКА. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт».
За 2:03 до конца третьей четверти испанец получил технический фол, а затем дисквалифицирующий. Специалист эмоционально реагировал на действия игроков и решения судей, а также вышел за пределы своей зоны. Таким образом, он не сможет находиться ни с командой, ни на трибуне до конца матча. Специалист отправился в подтрибунное помещение.
Счёт в серии 3:3, матч в Москве является решающим. После второй десятиминутки счёт в матче 42:44 в пользу «Зенита». После первой четверти санкт-петербуржцы выигрывали со счётом 25:19.
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