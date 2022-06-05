ЦСКА — «Зенит». Онлайн. Сможет ли Питер отыграться с 1:3?

Привет, друзья! Сегодня в 14:00 в столичном «Мегаспорте» начнётся седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Это будет грандиозное противостояние. Все билеты были распроданы за несколько часов после матча №6.

«Зенит» уступал 1:3 в серии до четырёх побед, но победил в двух последних матчах и смог сравнять счёт. В истории Единой лиги ВТБ до нынешнего сезона не было серий до четырёх побед, а первый подобный опыт сразу привёл к яркой серии.

Что же касается составов, то здесь не будет каких-либо изменений. Петербуржцы не могут рассчитывать на Дмитрия Кулагина (травма руки), а армейцы — на Владимира Ивлева (колено).

ЦСКА ни разу не проигрывал серию плей-офф, поэтому поражение в решающей встрече может стать историческим. Всего за всю историю российского баскетбола красно-синие уступали титул страны чемпиона лишь одной команде — пермскому «Урал-Грейту».